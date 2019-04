TREMBLAY (née Dupéré)

Claudette



À Ste-Émélie-de-l'Énergie, le 17 avril, à l'âge de 74 ans, est décédée Claudette Dupéré, épouse de feu Noël Tremblay.Elle laisse dans le deuil ses fils Éric (Josée Pharand), Danny (Marie-Soleil Courcy) et Garry, ses petites-filles Kaylee, Léa, Laurie et Sophie, ses frères Donald et Nelson, ses soeurs Francine, Ginette, Sylvie et Micheline, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 27 avril de 13h à 16h au:T : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 16 h en la chapelle du complexe funéraire.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.www.cancer.ca/fr-ca