BUGEAUD, Lucien



À Laval, le 13 avril 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Lucien Bugeaud, époux de Mme Yolande St-Hilaire.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils, Pierre (Suzanne), Guy (Anne-Marie) et Claude, ses petits-enfants, Alexandre, Mélanie, Caroline, Maxime et Jean-Phillip, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele dimanche 28 avril dès 14 heures. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon à 18 heures.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par des dons à la Société Alzheimer.