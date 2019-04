FILIATRAULT, Fernand



Le 11 avril 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Fernand Filiatrault, conjoint de Mme Marie-Josée Lebeau.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants, Daniel (Réjane), Sylvie, France (Bill) et Laurent, plusieurs petits-enfants, ses frères Yvon et Pierre, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents, amis et anciens collègues de la SPCUM où il a oeuvré comme motard durant 32 ans.La famille recevra les conloléances en présence des cendres, le dimanche 28 avril de 10h à 13h à :6500, BOULEVARD COUSINEAUST-HUBERT, QCUn dernier hommage lui sera rendu à 13h au salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec.