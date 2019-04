HARVEY, Jeannine



À Saint-Hyacinthe, le 14 avril 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée Madame Jeannine Harvey.Elle laisse dans le deuil ses filles, Linda (Michel), Sylvie (Denis), ses soeurs, Georgianna, Louise et ses fils, Rémi, Nicolas et David, ses frères, Gaston et Jacques, ses petits-enfants, Éric (Cindy), Luc (Bella), Vincent (Isabelle), Simon (Mélissa), ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 28 avril 2019 de 10h à 13h au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 13h en la chapelle du complexe.