Faire les courses sur Saint-Laurent

Le marché chic du grand boulevard

« Le plus spacieux, le plus propre et le mieux administré en ville ! » C’est ainsi qu’on qualifie le marché Saint-Laurent en 1902 dans un reportage flatteur de l’Album universel, un périodique familial en vogue. Le marché est établi en 1829 sur le boulevard Saint-Laurent, au sud de la rue Sainte-Catherine. Environ 30 ans plus tard, en 1861, il est rénové en une halle de brique où l’on trouve principalement des viandes fraîches, du beurre, des volailles et des poissons. Au tournant du XXe siècle, on dit qu’il passe devant le marché plus de 60 000 personnes par jour, ce qui en fait l’un des plus achalandés. Il semble aussi qu’il attire les gourmets, connaisseurs et autres foodies des années 1900. On y trouve même une confiserie ! Des familles de ce qu’on commence à appeler la classe moyenne aisée viennent s’établir aux alentours et nul doute qu’elles constituent une bonne part de la clientèle du marché Saint-Laurent. L’établissement subit d’importantes rénovations dans les années 1930 et reste actif jusqu’à sa démolition, après 1960.