MEILLEUR, Thérèse

(née Lanoville)



À Montréal, originaire de Saint-Benoit, le 13 avril 2019, à l'âge de 69 ans est décédée Mme Thérèse Lanoville, épouse de M. Guy Meilleur.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Olivier (Tamara), ses petits-fils Elijah et Aiden, ses soeurs Monique, Diane (Hubert) et Carole (Richard), son neveu Philippe ainsi que tous les membres de sa belle-famille et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 28 avril de 12h à 16h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE, (450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour à 16h à la chapelle du complexe.