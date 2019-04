Inondations: Geneviève Guilbault encourage les gens «à être courageux»

SAINT-RAYMOND | La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, s’est présentée à Saint-Raymond, dans Portneuf, samedi matin, afin de soutenir les sinistrés et ceux qui le seront au cours des prochaines jours en raison des inondations printanières.

«Je suis ici à Saint-Raymond pour constater l’ampleur du travail de préparation face à ce qui s’en vient», a-t-elle dit.

«[Vendredi], j’ai félicité le travail de plusieurs élus, municipalités et citoyens, qui se préparent adéquatement à ce qui s’en vient au cours des prochaines heures. Je suis ici ce matin pour saluer ce travail et encourager notre monde à être courageux dans ce qui s’en vient», a-t-elle poursuivi.

Mme Guilbault a indiqué que le ministère des Transports de son collègue François Bonnardel offre du soutien technique aux municipalités, même les plus petites, afin de protéger l’intégrité des infrastructures routières et éviter des accidents.

On sait qu’une femme est morte à Pontiac, en Outaouais, dans la nuit de vendredi à samedi, lorsque la route sur laquelle elle circulait s’est affaissée.

«Je veux offrir toutes les condoléances [au nom du] gouvernement, c’est évidemment tragique, toutes nos pensées vont pour la famille, l’enquête est sous la responsabilité de la Sûreté du Québec. On devrait en savoir plus au cours des prochaines heures», a dit Mme Guilbault.

La ministre a par ailleurs invité les municipalités touchées par les inondations à faire connaître «leurs besoins spécifiques en termes d’évaluation et de protection des infrastructures du réseau routier».

La prudence est de mise

Elle a lancé un appel à la population à être prudente lors de ses déplacements.

«On invite les gens à faire preuve d’extrême vigilance et de prudence, on sait ce qui s’en vient au cours des prochaines heures, suivez les consignes des autorités locales», a dit Mme Guilbault qui, rappelons-le, a demandé l’assistance des Forces armées canadiennes.

«Les officiers de liaison régionale des Forces [armées canadiennes] sont actuellement déployés dans cinq de nos directions régionales de sécurité civile et de sécurité incendie, soit en Outaouais, à Montréal-Laval-Lanaudière-Laurentides, en Montérégie-Estrie, en Mauricie et dans le Centre-du-Québec ainsi qu’à Québec-Chaudière-Appalaches.»