Le joyau secret du Népal

KATMANDOU, Népal | Enclavé entre la Chine et l’Inde, le Népal n’est bordé par aucun océan. Cette situation géographique peut éloigner les touristes qui aiment passer leurs vacances près d’une étendue d’eau. Or, ces derniers peuvent réviser leur carnet de destinations potentielles puisque nous avons découvert le secret le mieux gardé du pays : le lac Rara.

Situé à 2900 m d’altitude dans l’ouest du Népal, le lac Rara fait partie de l’Himalaya, la plus vaste chaîne de montagnes au monde. Mais on n’y accède pas facilement. La plupart des globe-trotteurs qui ont atterri à Katmandou, la capitale, devront prendre un vol jusqu’à Nepalgunj, une ville industrielle et multiethnique du sud, située à moins d’une heure de voiture du magnifique parc national Royal de Bardia.

Une fois votre séjour en montagne terminé­­­, vous devrez – encore une fois – espérer du beau temps pour regagner Nepalgunj par avion à partir de Mugu. Si vous craignez d’avoir à patienter quelques jours avant d’obtenir un vol de retour, vous devrez retenir les services d’un chauffeur (ou prendre un autobus) pour retourner à votre point de départ, des centaines et centaines de mètres plus bas.

Photo Marc-André Lemieux

Et cette route n’est pas de tout repos. Cahoteuse, rocailleuse et escarpée au possible, il faut deux journées entières pour la parcourir. Elle vous fera toutefois découvrir différentes facettes du Népal : les rizières verdoyantes, les villages aux maisons traditionnelles en pierres dotées de toits en terre compressée, l’extrême pauvreté et, surtout, la grande hospitalité des habitants. Ces derniers vous serviront, à toute heure du jour, de généreuses portions de dal bhat, le plat traditionnel du pays, composé de riz blanc, de lentilles en sauce et d’un curry de légumes (tarkari).