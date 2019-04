Les Capitals en plein contrôle face aux Hurricanes

Menés par Nicklas Backstrom, les Capitals ont pris les devants 3-2 dans leur série de premier tour face aux Hurricanes de la Caroline en l’emportant 6 à 0 samedi soir, à Washington.

Backstrom a inscrit quatre points, dont deux buts, dans la victoire des siens. Pour sa part, Braden Holtby a repoussé 30 lancers devant le filet des Capitals pour signer son premier blanchissage des présentes séries.

Backstrom a ouvert la marque en avantage numérique, au premier vingt, avec son propre retour de lancer.

L’attaquant suédois a doublé l’avance de l’équipe locale en deuxième période avec son cinquième but du tournoi printanier. Moins de deux minutes plus tard, il obtenait une mention d’aide sur le premier but des séries de Brett Connelly.

Tom Wilson a porté le coup de grâce aux Hurricanes au tout début du troisième tiers, en marquant son deuxième but de la série en avantage numérique. Nic Dowd, sur un tir de pénalité, et Alex Ovechkin, en avantage numérique, ont complété le travail.

Ovechkin a conclu la rencontre avec trois points, tandis que John Carlson, Evgeny Kuznetsov et Wilson ont chacun récolté deux points.

Devant la cage des visiteurs, Petr Mrazek, a connu une soirée compliquée, allouant six buts sur 28 tirs.

Les Hurricanes feront ainsi face à l’élimination lors du sixième match de la série, qui sera disputé lundi soir, à Raleigh.