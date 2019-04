Les nouvelles couleurs d’AMÉ

Ayant écrit, par le passé, des chansons pour Marc Dupré, Jérôme Couture et le duo 2Frères, la chanteuse électro-pop AMÉ, dont la chanson Déjà-vu a connu un beau succès à la radio, nous parle de son album Sa couleur (Deluxe) et se confie sur son parcours.

Près d’un an jour pour jour après la sortie de son album Sa couleur, AMÉ nous revient avec une version allongée de ce disque, intitulée Sa couleur (Deluxe).

«J’avais envie de marquer ainsi la première année de la sortie de cet album grâce auquel je considère avoir trouvé ma couleur en tant qu’artiste. Depuis sa sortie, j’ai eu l’occasion de rencontrer des artisans du milieu de la musique avec lesquels j’ai pris le temps de revisiter et de remixer quatre de mes chansons. Parmi eux se trouve le producteur RealMind, qui a notamment travaillé sur le dernier album de Loud. En tout, l’album Sa couleur (Deluxe) comprend quatre remix et une chanson originale de plus que la version parue l’an dernier», précise-t-elle.

Soulignons par ailleurs qu’en un an, AMÉ a cumulé plus de 675 000 écoutes sur Spotify et a été nommée aux Francos 2018 parmi les 10 finalistes pour le prix Félix-Leclerc.

Trouver sa voie

La jeune femme ne cache pas avoir connu un parcours sinueux avant de trouver sa voie en musique.

«En 2017, j’ai participé à un camp d’écriture de chansons, organisé par la SOCAN, qui a changé ma vie. Dans le cadre de cette expérience, j’ai eu la chance de travailler avec Jason Bajada, Laurence Nerbonne, Caracol et bien d’autres. C’est vraiment là que j’ai fait le choix de m’orienter vers la musique electro-pop et d’adopter le nom d’AMÉ, au lieu de celui d’Amélie Larocque, qui est mon vrai nom. Aujourd’hui, je considère mon album Sa couleur comme étant mon premier, car il est très différent de celui que j’avais lancé en 2011, à l’âge de 23 ans, qui était plus indie rock.»

Une collaboratrice en or

Dans les dernières années, AMÉ s’est aussi fait connaître pour ses talents d’autrice-compositrice auprès de Jérôme Couture, Marc Dupré et bien d’autres.

«En 2013, à l’âge de 25 ans, j’ai donné naissance à ma fille, Arielle, qui a aujourd’hui six ans. À cette époque, mon copain, Étienne Chagnon, qui est réalisateur et arrangeur, commençait à travailler avec Jérôme Couture sur son premier album. De fil en aiguille, j’en suis venue à écrire quatre chansons pour lui. Ensuite, j’ai rencontré Marc Dupré, qui m’a dit qu’il aimait beaucoup mon travail. Les chansons dont je signe les paroles et la musique et qui ont connu le plus de succès sont Ton départ de Marc Dupré, qui a remporté le prix de la Chanson de l’année au Gala de l’ADISQ en 2015, ainsi que Léo Gagné de 2Frères. Je me considère comme très chanceuse d’entendre mes propres chansons ainsi que celles que j’ai faites pour les autres à la radio.»

Du nouveau pour 2020

Alors que Sa Couleur (Deluxe) vient tout juste de sortir, AMÉ travaille déjà sur un prochain album, qui devrait voir le jour dans un an.

«Je suis en mode création. Pour l’instant, j’envisage de sortir un premier extrait à l’automne. Je travaille là-dessus avec mon amoureux, avec qui je partage ma vie depuis 12 ans. Il est toujours à mes côtés.»

De plus, la jeune femme travaille à monter un nouveau spectacle hors normes qui verra le jour en 2020.

«Je développe ce projet avec une équipe d’artisans qui ont travaillé partout dans le monde, sur des productions de Robert Lepage. Je veux faire vivre une expérience unique aux gens qui viendront me voir en spectacle l’an prochain. D’ici là, je monterai sur scène cet été dans le cadre de quelques festivals. Pour en savoir plus sur mes dates de spectacles, j’invite les gens à visiter ma page Facebook.»

L’album Sa couleur (Deluxe) est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.