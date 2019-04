Outils pour bien planifier ses vacances au Québec

1. Le Québec compte 21 régions touristiques et pour ne rien manquer des expériences qu’on y offre, le mieux est de se procurer leurs guides touristiques. Chacun d’eux fait la liste d’incontournables, d’attraits et d’expériences diverses.

Ces guides sont disponibles, gratuitement, au Centre Infotouriste de Montréal (1255, Peel) ou de Québec (12, Sainte-Anne) et dans plusieurs lieux d’accueil et de renseignements touristiques à travers le Québec. Une version électronique est également disponible sur quebecoriginal.com.

2. Les personnes à mobilité réduite et celles qui les accompagnent devraient toujours consulter le site voyageaccessible.com pour planifier des vacances ou des sorties. Ce système de recherche permet de faire part de ses critères pour trouver les endroits qui conviennent dans plus de 1700 entreprises touristiques, évaluées et certifiées par Kéroul et réparties dans les 21 régions du Québec. On évite donc ainsi les mauvaises surprises.

3. Camping Québec, association mandatée par le ministère du Tourisme pour classifier les établissements de camping (en tout 950), produit chaque année le Guide du camping au Québec. Ce dernier est gratuit et on le trouve dans certains lieux liés au camping, dans plusieurs bureaux d’informations touristiques du Québec, mais on peut également le commander en ligne. Dans ce dernier cas, des frais d’expédition s’appliquent.

De plus, les amateurs de camping peuvent télécharger l’application mobile GO camping Québec ou se créer un compte sur le site gocampingquebec.com. Ce puissant moteur de recherche permet de combiner différents critères (lieu, type de camping, prêt à camper, initiation au camping, animaux acceptés, etc.) et ainsi trouver le camping qui correspond à ses besoins, vérifier la disponibilité et même faire les réservations. L’application coûte 9,99 $ (plus taxes) et donne accès à de nombreux rabais.

4. Il existe également un guide pour la classification de l’hébergement touristique (étoiles), pour les hôtels, les gîtes, les centres de vacances, les auberges de jeunesse, etc. Sur le site de la CITQ (citq.qc.ca), section Publications, on clique sur Parcourez le Portail des établissements attestés pour connaître leur classification.