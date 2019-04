Robes longueur midi

Entre le glamour des robes longues et le sexy des robes courtes, s’immisce l’intermédiaire qu’est la longueur midi. Rappelant les élégantes des années 1950, l’ourlet qui frôle les mollets insuffle une allure bourgeoise aux silhouettes printanières. Et là se trouve tout l’intérêt du modèle, car il permet moult fantaisies, dont les débordements sont absorbés par cette nouvelle proportion. Voyez les looks de Nicole Kidman, Alexa Chung et Lucy Boynton !

De son allure rétro avec de petites manches à sa réincarnation conceptuelle asymétrique, le modèle de robes se télescope en association boudoir-athlétique, en nuages de tulle, en jeux de dentelles et en une série de floraux inventifs.

Le choix de chaussures pour compléter les tenues est aussi varié que les styles de robes : escarpins, mules, sandales à brides, ballerines et bottillons à semelles crantées. On peut même opter pour de massives baskets de couleurs pour twister une robe en coton blanc.

Photo Wenn, Lia Tobby

Alexa Chung est toujours originale. Elle a associé sa robe Erdem, mixant des fleurs, des volants et des boucles, à de jolies chaussures vert pomme.

Manches bouffantes

Photo Wenn, Patricia Schlein

Photo courtoisie, Getty images

Avec des manches bouffantes (longues ou courtes, opaques ou transparentes), Simone Rocha, Erdem et Christopher Kane ont imaginé des robes empreintes de romantisme pour Chloe Sevigny, Michelle Dockery et Nicole Kidman.

Photo AFP

Superposition de tulle

Photo courtoisie

Lucy Boynton et Letitia Wright s’étaient enveloppées de tulle pour un effet tout en volume et en légèreté. Une élégante création noire de Georges Chakra pour l’une et un look poupée signée Marc Jacobs pour l’autre.

Photo Wenn, Sheri Determan

Réservée et coquine

Photo Wenn

Entre réservée et coquine, Elle Fanning a choisi une robe jaune, brodée, au décolleté plongeant de Miu Miu, et Zoe Saldana a opté pour une création.

Photo AFP

Imprimés floraux

Photo courtoisie, Getty images

Photo AFP

Plusieurs modèles se couvrent d’imprimés floraux, comme en témoignent les looks de Florence Pugh en Chloé, Angela Sarafyan en Self Portrait et Sofia Coppola en Marc Jacobs.

Photo AFP

Interprétations décalées

Photo Wenn

Mackenzie Davis a adopté la tendance en optant pour une silhouette de la griffe Paco Rabanne qui opposait un chandail athlétique à une robe nuisette cloutée. Sasha Lane a poussé l’audace en choisissant une tenue noire et blanche de Christopher Kane qui superpose deux jupes à un haut asymétrique.