Tu exhibes tes tatouages, mais sais-tu vraiment comment ça fonctionne?

C’est bien beau, dire que ton corps est recouvert de tatouages, mais sais-tu vraiment comment ça fonctionne?

De nos jours, les tatouages ne sont plus marginalisés. Les étudiants, les rappeurs ou même vos grands-parents arborent leurs couleurs avec fierté... ou avec un peu de regret.

Que vous les aimiez ou les détestiez, les tatouages existent depuis des millénaires. Servant à l'origine de signe d’appartenance à un peuple, le tatouage a été popularisé par les marginaux du XXe siècle.

Mais, pour vrai, comment ça fonctionne?

Points techniques

Il existe plusieurs façons de tatouer

Alors que certains pratiquent toujours le tatouage «à l’ancienne», soit le «stick and poke», en s’armant d’aiguilles et de courage, la majorité des tatouages sont faits à l’aide d’un dermographe – un croisement entre une fraise dentaire et un fer à souder. Dit comme ça, on a l'impression qu'il s'agit d'une machine de torture, mais, détrompez-vous, ça ne fait pas si mal que ça.

Loin de la seringue

Lorsqu’on vous parle d’aiguille, n’ayez pas en tête l'image d’une seringue pour vaccin, mais plutôt celle d'un stylo-plume. On s'en sert pour prélever de l’encre qu'on libère ensuite sous la peau. Rendu là, un phénomène physique particulier se produit: l’effet capillaire.

Physique moléculaire pour les nuls

Une question de couches

Pour mieux comprendre l’effet capillaire, il faut connaître quelques aspects importants de la peau. Premièrement, la peau est composée de trois couches distinctes. Seulement deux d’entre elles sont sollicitées lors du tatouage: l’épiderme et le derme.

Lorsque vous vous promenez sur la plage en exhibant ce magnifique nouveau tatouage tribal sur votre épaule, on peut penser que l’encre se trouve dans l’épiderme, alors qu’en fait elle se trouve dans le derme, où les cellules de la peau sont plus stables.

C’est ce qui permet à l’encre de rester en place, au lieu de se propager un peu partout. L'on n'a donc pas tort de penser que le tatouage abîme la peau.

Comment ça reste dans la peau?

Chaque fois que votre peau est abîmée, que vous vous égratigniez le genou ou que vous vous fassiez tatouer un papillon sur le torse comme le beau Renaud, les globules blancs accourent et tentent d’éliminer les corps étrangers. Dans le cas d'un tatouage, les particules d’encre sont trop grosses pour vos globules blancs, ce qui nous ramène à l’effet capillaire.

Les molécules et les êtres humains ont des points en commun. En effet, les molécules présentes dans l’encre sont attirées par la peau. Comme du jus par un «sponge-towel», l’encre est absorbée par la peau en raison de l’attraction entre elles. La physique moléculaire n’aura jamais eu autant de style.

Truc de pros

Lorsque ça tourne au drame

Si l’aiguille n’atteint pas le derme, la structure instable de l’épiderme ne peut garder l’encre en place, ce qui donne un tatouage légèrement indistinct.

À l’inverse si l’encre pénètre trop la peau, les lignes de votre tatouage peuvent devenir floues. Il y a aussi de grands risques d’infection. Comme les tampons, l’encre à tatouage n’est pas réglementée par Santé Canada.

Si vous voulez éviter des complications ou des infections, informez-vous sur ce que l’encre contient.

Les erreurs coûtent cher

Si vous allez vous faire tatouer pour la première fois, soyez sûr du tatouage que vous voulez et de l’endroit où vous le désirez. Enlever un tatouage coûte cher, fait mal et peut prendre beaucoup plus de temps que vous ne le pensez. Avec un tarif moyen de 100 $ à 900 $ par séance de détatouage au laser, il vaut mieux y penser à deux fois avant de se faire tatouer le nom de son chum sur l'épaule.

