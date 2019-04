Un jumelé réduit en cendres à Prévost

PRÉVOST | Un jumelé de Prévost, dans les Laurentides, a été réduit en cendres dans la nuit de vendredi à samedi, mais heureusement personne n’a été blessé.

ALEXANDRE PARENT-LEVEILLE / AGENCE QMI

Les autorités ont été prévenues vers 2 h 40 du début d’un incendie, mais à l’arrivée des pompiers, le jumelé était déjà complètement embrassé.

Les efforts ont surtout été défensifs, avec l’effort de sapeurs provenant des municipalités voisines de Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-Sauveur, Saint-Hippolyte et Saint-Jérôme. En tout, 42 pompiers ont combattu le brasier.

C’est la division de recherche et cause du Service de la sécurité incendie de la Ville de Saint-Jérôme qui va enquêter pour déterminer les circonstances de l’incendie. La cause criminelle est d'ores et déjà exclue.