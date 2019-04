Six explosions dans des hôtels et des églises du Sri Lanka, au moins 80 blessés

Six explosions se sont produites dimanche dans trois hôtels et trois églises du Sri Lanka où était célébrée la messe de Pâques, faisant au moins 80 blessés, a-t-on appris de sources policière et hospitalière.

«Quatre-vingts personnes ont été admises et davantage sont en train d’arriver», a déclaré à l’AFP sous couvert d’anonymat un responsable de l’Hôpital national de Colombo.

La police a précisé qu’un total de six explosions avaient été recensées, dans trois hôtels haut de gamme et une église de Colombo, ainsi que dans deux autres églises proches de la capitale.

Une des églises se trouve à Negombo, au nord de Colombo.

«Attentat contre notre église, s’il vous plaît, venez nous aider si des membres de votre famille s’y trouvent», peut-on lire dans un message en anglais posté sur le compte Facebook de l’église Saint-Sébastien de Katuwapitiya, à Negombo.