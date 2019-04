C’est arrivé la semaine du 21 avril

À l’initiative de militantes féministes comme Thérèse Casgrain, on tient le congrès qui crée la Fédération des femmes du Québec (FFQ), un regroupement non confessionnel et multiethnique qui, lors de sa première édition, réunit près de 400 femmes qui militent au sein d’organismes féministes. La fédération lutte pour la parité salariale, une aide financière publique et l’amélioration du statut de la femme en général. Toujours active de nos jours, la fédération a créé des événements majeurs, comme la marche « Du pain et des roses » (1995) et la « Marche mondiale des femmes » (2000).