Des dizaines de bénévoles unissent leurs forces à Pierrefonds

MONTRÉAL | Les inondations de 2017 ont laissé un souvenir indélébile dans le quartier Pierrefonds, à Montréal, où plusieurs bénévoles sont à pied d’œuvre depuis samedi pour aider leurs voisins à sécuriser leur maison.

Dimanche matin, une trentaine de personnes s’affairaient à remplir des sacs à partir de montagnes de sable devant la Pierrefonds Comprehensive High School. Des résidents défilaient l’un après l’autre pour remplir leur voiture de sacs pour sécuriser leur maison.

CAMILLE DAUPHINAIS-PELLETIER/24 HEURES/AGENCE QMI

«On a aussi distribué en porte-à-porte des sacs pré-remplis dans les zones les plus à risque. Dans les 48 dernières heures, j’ai aidé à sécuriser 200 maisons. Parfois, les gens habitent seuls et c’est difficile pour eux de tout installer», a raconté Daniel Khoury, l’un des citoyens responsables de l’initiative, qui mentionne que 125 bénévoles sillonnaient déjà les rues de Pierrefonds samedi.

CAMILLE DAUPHINAIS-PELLETIER/24 HEURES/AGENCE QMI

Le maire de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro, Jim Beis, mentionne que beaucoup de gestes ont été posés sur le territoire depuis les dernières inondations, notamment la construction de digues naturelles, mais que la menace reste bien présente pour plusieurs citoyens. «Les efforts qu’on fait aujourd’hui [dimanche] sont là pour complémenter la livraison de sacs qu’on a déjà faite. On invite les gens qui ont besoin de plus de sable à venir remplir leur voiture», a-t-il précisé entre deux cargaisons.

CAMILLE DAUPHINAIS-PELLETIER/24 HEURES/AGENCE QMI

Ex-sinistré à la rescousse

Travis Fraser faisait partie des sinistrés de Pierrefonds en 2017. Il a déménagé depuis, mais quand il a vu qu’une activité d’entraide était organisée, il n’a pas hésité à venir donner un coup de main. «Je sais à quel point c’est la panique quand on est sur le point d’être inondé. J’avais quelques heures de libre aujourd’hui, donc j’ai texté mon ami et on est venus donner un coup de main», a-t-il expliqué, une pelle à la main.

CAMILLE DAUPHINAIS-PELLETIER/24 HEURES/AGENCE QMI

Son ami Tony Trubiano, qui habite à quelques rues seulement du secteur qui peut être touché par les inondations, ne s’est pas fait prier et s’est rendu sur place avec son fils AJ, âgé de 6 ans. «Mon garçon n’a pas été très difficile à convaincre. Je lui ai juste dit qu’il y aurait beaucoup de sable et il a voulu venir!», s'est-il amusé.

CAMILLE DAUPHINAIS-PELLETIER/24 HEURES/AGENCE QMI

Les résidents qui veulent se procurer des sacs de sable sont invités à utiliser l’entrée de l’école secondaire située sur la rue René-Émard. Il faut toutefois y accéder à partir du sud, puisqu’au nord le boulevard Pierrefonds est fermé à cette hauteur en raison de l’accumulation d’eau sur la chaussée.