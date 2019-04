BONNEVILLE, Sébastien



À Montréal, le 13 avril 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Sébastien Bonneville, fils de feu Fabiola Manny et de feu Armand Bonneville. Il était l'époux de feu Dorise Bouchard.Il laisse dans le deuil ses enfants Jonathan, Guillaume (Sarah) et Élise Bouchard-Bonneville (Denis), ses petits-enfants Alice, Léonard et Cécile Rose, sa soeur Lise, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé et afin de célébrer sa Vie une réunion familiale privée se tiendra à une date ultérieure.514-353-9199www.salonfunerairelfc.com