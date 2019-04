Fous de leurs idoles: de fan inconditionnelle à directrice de tournée

SHAWINIGAN | L’histoire de Michèle Garneau est sûrement unique. Après avoir vu Alain Morisod et Sweet People 266 fois en concert, elle a obtenu une promotion amplement méritée : directrice de tournée pour le Québec.

C’est Alain Morisod qui a lui-même approché M me Garneau quand il a perdu les services de son producteur québécois, en 2012.

Pourquoi elle ? « Elle m’inspirait confiance. C’est une question de feeling », explique M. Morisod, qui avait fini par remarquer et connaître cette résidente de Québec qui le suivait pas à pas au fil des ans.

« Grâce à eux, confie Michèle Garneau en désignant l’équipe de la vedette, je suis capable de vivre un rêve que je croyais inaccessible. Quand j’étais jeune, j’ai toujours aimé et envié le milieu artistique. J’aurais voulu m’y voir. Maintenant, j’ai la chance de m’en approcher et de découvrir tout ce qu’il y a autour. »

M me Garneau, qui a voyagé neuf fois en Suisse grâce aux liens d’amitié qu’elle a développés avec son idole, est tellement dans les bonnes grâces du clan Morisod que le chanteur lui a même ouvert les portes de sa demeure en banlieue de Genève.

« Quand Alain et son épouse Mady sont partis en voyage, l’automne dernier, je leur ai proposé d’aller m’occuper de la chienne et de la maison parce que la dame qui vivait avec Alain depuis qu’il avait cinq ans est décédée. J’y ai vu un bénéfice qui faisait l’affaire de tout le monde. Je l’ai proposé et ils m’ont prise au mot. Ça m’a permis de créer des amitiés là-bas », relate-t-elle.