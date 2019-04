Fous de leurs idoles: «Don’t say «Qwe-bec», James, say «Qué-bec»

Ce maniaque du « fab four métallique », qui a pu s’approcher au plus près du groupe à quelques reprises en tant que président du chapitre local du fan-club de Metallica, a un jour pris le chanteur à part pour lui donner quelques leçons de prononciation.

« Je lui ai dit : don’t say “Qwe-bec”, say “Qué-bec”. Le soir même, au Colisée, il l’a dit correctement. Il s’est seulement échappé une fois », se remémore M. Côté.

« Nous étions allés veiller au Vertige et le band était là. Nous avions jasé avec Hetfield et Kirk. Après, on s’était retrouvé à l’auberge des Gouverneurs pour faire le party avec eux. C’était comme dans les films rock and roll », relate Robert Côté.