Jusqu’où une femme devrait-elle pardonner?

J’ai lu la lettre de « Nat » qui racontait comment, grâce aux révélations d’une de ses maitresses, elle avait appris que son conjoint la trompait. Malgré l’évidence, il persistait à nier, jusqu’à ce qu’il craque et s’excuse de manière juvénile. Et elle l’a cru, la pauvre !

Sauf que même si le dossier semble mort et enterré depuis plus d’un an, que ni elle ni lui ne parlent plus de l’affaire, la madame conserve des doutes sur la fidélité de son homme, même si elle l’aime encore. Pauvre elle ! Si elle savait qu’un coureur de jupons ça ne s’arrête pas quand ça se fait prendre. Ça se calme un bout de temps, mais le naturel reprend le dessus.

J’ai vécu ça il y a dix ans, et comme elle j’ai pardonné. Comme elle aussi j’oscillais tellement entre doute et confiance que j’étais allée en thérapie. Mais pas lui. Ces gars-là n’ont pas besoin de soigner ce qui est leur motivation de vie. À savoir se jeter sur tous les jupons qui croisent leur chemin.

Je respecte votre avis Louise et je vous trouve magnanime de la laisser prendre elle-même la décision, soit de mettre un terme à une affaire qui la fait souffrir, soit d’oublier pour être capable de continuer. Mais avec mon vécu, moi, je lui aurais carrément dit de rompre. Parce que voyez-vous, le mien, et bien il a récidivé. Et ce fut encore plus douloureux quand je l’ai découvert pour la deuxième fois. Te rendre compte que celui que tu aimes plus que tout te joue dans le dos et te ment en pleine face, ça fait trop mal. Et un gars comme le sien qui ne parle pas, ça n’apprend malheureusement jamais à parler.

Une fille qui a compris

Je lui ai laissé la décision entre les mains parce que je ne peux pas la prendre pour elle, cette décision finale. Tout comme vous quand vous avez commencé par pardonner. On ne force pas ces choses-là. On expose le pour et le contre, et la personne blessée décide de la suite à donner à sa vie. Sur le même sujet, voici ce qu’une autre lectrice faisait comme commentaire : « Chère Nat, votre mari infidèle et peu bavard doit être bien beau et bien nanti pour que vous ne pensiez même pas à le quitter... Vous pouvez continuer à appeler ses tricheries “indélicatesses et gestes malheureux” pour minimiser ce qu’il a fait. Mais selon moi, tant qu’il n’ira pas en thérapie avec vous, vous perdez votre temps et votre énergie. À votre place, je le laisserais tranquille pour quelques mois, puis j’engagerais un détective pour vérifier s’il n’a pas déjà une autre maitresse ou s’il ne fréquente pas les salons de massage. »