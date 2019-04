Soccer: enfin un premier gain pour le New York City FC

Le New York City FC a eu besoin de sept matchs, mais il a enfin décroché sa première victoire de la saison en défaisant le D.C. United au compte de 2 à 0, dimanche à Washington.

Alexandru Mitrita a donné les devants aux visiteurs à la 35e minute quand sa frappe a dévié sur un défenseur adverse avant de déjouer le gardien Bill Hamid.

Une dizaine de minutes après le début de la deuxième demie, l’attaquant Heber a obtenu son premier filet en carrière dans la Major League Soccer (MLS). Arrivant à la droite de Hamid, son puissant tir n’a laissé aucune chance au gardien.

Le New York City FC aurait pu l’emporter par une plus grosse marge si Maximiliano Moralez avait été un peu plus chanceux. L’attaquant a frappé le poteau à deux reprises, dont une fois sur un tir de pénalité.

Le Los Angeles FC frappe encore

Plus tard en soirée, au Banc of California Stadium, le Los Angeles FC (LAFC) a complètement dominé son duel contre les Sounders de Seattle, l’emportant par la marque de 4 à 1.

Carlos Vela a été le héros offensif des vainqueurs avec deux réussites (12e minute et 55e). Eduard Atuesta (39e) et Christian Ramirez (61e) ont aussi fait trembler les cordages.

La maigre réplique des visiteurs est venue de l’ancien de l’Impact de Montréal Harry Shipp (51e).

Le LAFC trône au sommet du classement général de la MLS avec 22 points. L’équipe californienne compte notamment sur l’attaque la plus productive de la Ligue avec 25 buts en neuf matchs.