Un brunch pascal pour briser l’isolement des personnes âgées

À l’occasion du long congé pascal, plusieurs familles du Québec en ont profité pour se rassembler et partager un bon repas. Mais tous n’ont pas eu cette chance.

C’est le cas de plusieurs aînés, malheureusement victimes de solitude. Afin de briser cet isolement, l’organisme Les Petits Frères organise chaque année un brunch de Pâques pour plus de 1500 aînés partout à travers la province.

«J'ai trouvé que ces gens-là, ils étaient très chaleureux. J'ai senti une paix à l'intérieur. C'est mon plus beau cadeau pour finir ma belle vieillesse. Je me sens bien. On est considérés tout le monde égal», a indiqué une dame rencontrée au Buffet Le Vogue, dans l’arrondissement montréalais de Saint-Léonard.

Quelque 2000 bénévoles ont travaillé fort pour offrir un repas traditionnel à des centaines de personnes âgées, et ce, dans 11 régions du Québec.

«En cette journée de Pâques, il y a un très grand nombre d'entre eux qui se réunissent pour rendre ces fêtes possibles. Alors, donc, ces bénévoles-là sont fidèles, ils connaissent déjà les grands amis, ils ont envie de renouer avec eux, de les voir dans ces grandes fêtes-là», a mentionné Caroline Sauriol, directrice générale de l’organisme, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Au Buffet Le Vogue, au moins 300 aînés ont pu profiter de cette activité en compagnie de la comédienne Béatrice Picard et de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

Agrémentée de musique et de danse, l'activité a eu lieu simultanément aux quatre coins de la province.

Au Québec, il y a quelque 600 000 personnes âgées de 75 ans et plus. Et de ce nombre, on estime de 30 % d’entre elles sont à risques de souffrir d'isolement.

Pour l'organisme les Petits Frères, Pâques est le deuxième moment fort de l'année, après le temps des Fêtes.