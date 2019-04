Aller voir ailleurs si j’y suis

Quand vous lirez ces lignes, je serai sur un voilier aux Bahamas. J’ai trouvé un vol pas cher et j’ai décidé de partir, sans prévoir, vers l’inconnu. Et si je découvrais là-bas une partie pas encore défrichée de moi-même ?

Pas de tout-inclus, ni d’hôtels luxueux au bord de la mer. On recherche l’expérience la plus authentique possible. Voir, sentir, goûter comme les gens qui y vivent. Parce que partir en voyage, c’est accepter de s’exposer au nouveau, au dérangeant. C’est s’extirper du nid pour tester ses ailes. C’est dire oui à un nouveau contexte et se laisser la chance d’apprendre à être soi-même.