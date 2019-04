Bruyant Gerard Gallant?

Les Sharks de San Jose et les Golden Knights de Vegas régleront leurs comptes une fois pour toutes, mardi, à l’occasion du septième match de leur série de premier tour.

Ces deux clubs de l’Association de l’Ouest ont renoué avec leur duel d’artillerie printanier après s’être affrontés au deuxième tour des éliminatoires de 2018 (Vegas a gagné en six parties). Un an plus tard, une rivalité naturelle semble s’être installée entre les deux formations, notamment leurs instructeurs en chef.

Lors d’un entretien avec le site The Athletic, le pilote des Sharks Peter DeBoer a laissé entendre que son homologue Gerard Gallant est plutôt bavard derrière le banc. Pas avec ses propres joueurs, mais bien ceux du clan adverse.

«Il jacasse. C’est probablement lui le plus bavard. Il parle constamment à nos joueurs pendant les matchs, ce que je n’avais jamais vu auparavant», a-t-il raconté.

«C’est de là que proviennent la majorité des commentaires en ce moment. Les joueurs, eux, se concentrent à jouer.»

Couture sous la loupe

D’après DeBoer, Gallant vise souvent le même joueur : Logan Couture. Ce dernier a lui-même confirmé que l’entraîneur-chef des Golden Knights l’interpelle régulièrement.

«Je ne fais que jouer au hockey. Je ne participe pas à de tels échanges merdiques. Certains le font, dans l’autre équipe et sur leur banc.»

Tomas Hertl a joué les héros en deuxième période de prolongation, dimanche, pour forcer l’ultime confrontation. Les deux formations se retrouveront mardi soir au SAP Center de San Jose.

Ce match sans lendemain sera présenté sur les ondes de TVA Sports à compter de 22h.