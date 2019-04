Contact amérindien... à une heure de Montréal!

À Saint-Calixte dans Lanaudière, au site amérindien Amishk, tentes et tipis se dressent au cœur de la forêt. Pour être plus précis, c’est au bord d’un lac exclusif dans le parc régional Montcalm. Comme on ne peut se rendre directement en voiture, un véhicule côte à côte assure notre transfert vers ce lieu isolé.

Isolé, mais sans être vraiment loin. Difficile de croire que nous sommes à peine à une heure de la métropole en sirotant une tisane de cèdre sous la tente avec un Atikamekw. Ça pourrait aussi être un Innu ou un Malécite, le site nous faisant partager des traditions des nations nomades autochtones.

Immersion éclair

Photo courtoisie

Le site n’étant pas très éloigné, Amishk offre des visites immersives d’une demi-journée. Un guide amérindien nous amène voir des castors, leur barrage et leur hutte. On mange du pain bannique. On fait un tour de canot, aussi. Notre périple nous donne l’occasion de mieux connaître les plantes médicinales. Il est également fascinant de voir raquettes, porte-bébé ou autres accessoires traditionnels démontrant le savoir-faire des artisans amérindiens.

Photo courtoisie

Sous la tente

On peut également passer une ou deux nuits sur les lieux. Les tentes prospecteur abritent quatre personnes alors que pour les tipis, c’est une ou deux personnes de plus. Une toilette sèche à compost se trouve à proximité. Il y a aussi un bloc sanitaire au chalet d’accueil. Une shaputan, tente conique à deux portes, est désignée pour des ateliers, pour les discussions avec nos hôtes ou pour les repas. Parlant de repas, il y a encore plus que la bannique à goûter et à découvrir. Jus de sureau, thé du Labrador, cipâte de lièvre, truite avec riz sauvage. Voilà un aperçu de ce qui est servi lors des séjours, avec un souci d’authenticité.

► En bref

Visite (demi-journée) : 90 $ par personne

Séjour d’une nuit : 220 $ par personne en tipi, 240 $ en tente prospecteur

Tarifs pour les 12 ans et moins : moitié prix

aventuresamerindiennes.ca

