Coupe Telus : une victoire en lever de rideau pour les Cantonniers

Les Cantonniers de Magog ont remporté leur premier match 6 à 0 contre les Trojans de Tisdale à la Coupe Telus, lundi après-midi, à Thunder Bay en Ontario.

Il s’agit de la deuxième participation consécutive des Cantonniers au championnat national midget. En 2018, la formation de l’Estrie avait perdu en finale contre les Hounds de Notre-Dame.

Dans l’affrontement du jour, les champions de la Ligue midget AAA du Québec ont été propulsés par le gardien Olivier Adam, qui a repoussé l’ensemble des 29 rondelles dirigées contre lui.

Offensivement, Tristan Roy a été le meilleur des siens avec une récolte d’un but et de deux mentions d’aide. Zachary Michaud, Justin Robidas, Alexandre Doucet, Jérémy Lapointe et Jacob Dion ont également déjoué le gardien Tanner Martin. Ce dernier a fait face à 38 lancers dans la défaite.

Pour son deuxième affrontement du tournoi préliminaire, les Cantonniers se mesureront aux Macs de Halifax, mardi. Les représentants des Maritimes ont vaincu les Young Nationals de Toronto 2 à 1, lors de leur premier match.