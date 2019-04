Oubliez La guerre des étoiles, place à la guerre du streaming ! Cet automne, Netflix verra arriver de gros concurrents dans l’univers de la lecture en continu avec le lancement des nouvelles plateformes de Disney, Apple et WarnerMedia. Cette guerre aura sans contredit un impact sur le portefeuille des consommateurs.

Payer plus cher chaque mois pour avoir accès à plus de contenu ou se limiter à un seul service ? C’est la décision que devront prendre plusieurs foyers nord-américains cet automne.

En lançant sa propre plateforme, Disney retirera notamment tous les films de La guerre des étoiles et des Avengers, qui étaient jusque-là disponibles sur Netflix. Le consommateur cinéphile devra ainsi s’abonner aux deux services s’il veut continuer d’avoir le même contenu qu’avant.

Pour Netflix, l’arrivée de ces nouvelles plateformes lui fera assurément perdre des plumes. Le géant du streaming devra aussi garder dans sa mire Amazon Prime Video qui investit de plus en plus d’argent sur des productions originales.

Voici un survol de la nouvelle offre de lecture en continu anglophone qui changera radicalement le paysage dans quelques mois.

Disney+

Photo courtoisie, LucasFilms

♦ Coût : 6,99 $ US par mois, ou 69,99 $ US par année. Le prix au Canada n’a pas été confirmé.

♦ Lancement : 12 novembre 2019 aux États-Unis. Le lancement au Canada devrait suivre quelques mois plus tard.

♦ Contenu : La compagnie rendra disponibles graduellement les titres de son imposante bibliothèque. On y retrouvera plusieurs films récents, dont Capitaine Marvel et tous ceux de Lucasfilm (La guerre des étoiles). Les dessins animés de Pixar, les classiques de Disney et les productions de National Geographic y seront aussi. Les 30 saisons des Simpson y seront également présentées en « streaming exclusif ».

WarnerMedia

Photo courtoisie, NBC

♦ Coût : Indéterminé.

♦ Lancement : Une version bêta sera lancée à la fin de l’année. La version complète le sera en 2020.

♦ Contenu : Peu de détails ont été confirmés, mais la compagnie possède notamment DC Universe, HBO et Looney Tunes. La populaire série Friends, que Netflix a décidé de présenter une année de plus au coût de 100 millions $ US, pourrait éventuellement se retrouver sur cette plateforme. Des films comme Le seigneur des anneaux, Lendemain de veille et Casablanca y seront aussi offerts.

Apple TV+

Photo AFP

♦ Coût : Indéterminé.

♦ Lancement : À l’automne 2019.

♦ Contenu : Lors d’une conférence tenue à la fin mars, Apple a annoncé qu’elle lancerait sa plateforme cet automne dans 100 pays et que plusieurs séries originales y seraient présentées. Du lot, on compte deux documentaires d’Oprah Winfrey, la série dramatique The Morning Show, avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carrell, et une série d’anthologie de Steven Spielberg.