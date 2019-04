Laval : évacuations imminentes à l'île Bigras

À quelques jours du sommet de la montée des eaux, les résidents de l’île Bigras, à Laval, sont sur un pied d’alerte et devraient être appelés à évacuer très prochainement.

La fonte des neiges et la pluie annoncée mardi et mercredi feront certainement augmenter le niveau d’eau de la rivière des Prairies et de la rivière des Mille-Îles.

De passage sur l’île Bigras, dimanche, le premier ministre du Québec François Legault a affirmé que son gouvernement mettra en places des mesures pour inciter les riverains inondés années après année à déménager.

«On ne veut pas qu'à répétition, les contribuables paient pour les dégâts qui surviennent régulièrement», a-t-il souligné.

Les mesures n'ont pas été détaillées, mais le premier ministre a aussi dit qu'il souhaite dédommager les sinistrés plus rapidement qu'après les inondations de 2017.

Plus récent bilan émis par Urgence Québec :

2340 résidences inondées

50 municipalités touchées

700 maisons isolées

1200 personnes évacuées

La Croix-Rouge sollicite vos dons afin de prêter main-forte aux personnes et aux familles. Ces dons peuvent être envoyés par téléphone (1 800 418-1111) ou via internet.