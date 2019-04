Le pire est à venir à Montréal

Alors qu’une crue des eaux est attendue mercredi à Montréal, les autorités espèrent que les dommages soient moins lourds qu’en 2017, grâce au travail de prévention.

Depuis quelques jours, des digues ont été installées le long d’artères clés de la métropole. Des sacs de sable ont été distribués dans les quartiers qui bordent la rivière des Prairies et les militaires des Forces armées canadiennes sont déjà arrivés à Montréal pour aider les riverains à les installer autour de leur résidence.

«On continue à inviter les citoyens à protéger leur maison avec des sacs de sable et avec la combinaison des digues et des sacs de sable on espère atténuer au maximum l’impact de ces crues», insiste Martin Guilbault, chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Montréal.

Malgré toutes les précautions prises, de l’eau avait déjà commencé à s’immiscer dans quelques sous-sols hier à l’île Bizard.

«C’est très mineur ce qu’on a pour l’instant comme débordement, il n’y a aucune évacuation pour le moment sur le territoire de l’agglomération», souligne M. Guilbault.

Le pire reste à venir

Malgré les températures clémentes de dimanche et de lundi, Martin Guilbault rappelle qu’il ne faut pas baisser la garde et que le pire reste à venir pour la région de Montréal.

«Il faut rester très, très vigilant, l’eau s’en vient et les inondations aussi et on prévoit des averses dans les prochains jours alors ça pourrait changer la donne», conclut Martin Guilbault.