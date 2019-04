Les Bruins miseront sur leur expérience

Ayant évité une première fois l’élimination face aux Maple Leafs, dimanche à Toronto, les Bruins de Boston ont suffisamment d’expérience en séries pour savoir à quoi s’attendre mardi, lorsqu’ils disputeront le septième match de leur duel de premier tour.

Même s’ils ont franchi une étape importante en retrouvant l’avantage de la patinoire et malgré un passé favorable contre la formation ontarienne, la troupe de l’entraîneur-chef, Bruce Cassidy, ne crie pas victoire, bien au contraire. Elle a déjà échappé deux rencontres devant ses partisans et affronte un club misant sur des armes offensives redoutables.

«Ça passe ou ça casse. Il faudra tout laisser sur la glace. C’est pour cette raison qu’on joue au hockey», a déclaré au compte Twitter des Bruins, Patrice Bergeron, qui participera au 11e match numéro 7 de sa carrière. «Il s’agira de se servir de l’énergie et de la nervosité de la bonne façon, tout en jouant efficacement en dépit de l’enjeu et en n’étant pas freiné par le stress.»

Néanmoins, les deux gains précédents de Boston aux dépens des Leafs – ceux de 2013 et de 2018 – pourraient jouer en sa faveur mardi.

«Collectivement, notre expérience nous aide, c’est certain. On peut visualiser les obstacles qu’on a franchis ensemble et on sait comment gérer quelques situations en particulier», a ajouté le numéro 37.

«À mesure qu’on avance en séries, notre bagage nous sert bien, mais il n’y aura pas de manque d’effort d’un côté comme de l’autre. Je pense que l’exécution fera foi de tout», a pour sa part souligné Cassidy. «Espérons que la nervosité disparaîtra rapidement, surtout pour les plus jeunes. J’imagine qu’au dépôt de la rondelle sur la glace, il y aura un peu de stress chez tout le monde, même les plus vieux. Souhaitons que ça nous aidera.»

Peu d’offensive à prévoir

Aussi, l’équipe la plus opportuniste risque d’avoir le dernier mot aux yeux de Bergeron. Les probabilités que le pointage du choc décisif soit bas sont élevées.

«Toronto est un club qui vous donne peu d’occasions, l’espace est restreint et le jeu est serré. On a simplifié notre jeu pour nous diriger le plus souvent possible dans leur territoire, car c’est ce qu’il faut réaliser contre eux», a-t-il dit. «Une fois sur la patinoire, on doit éviter de trop penser et simplement prendre une bonne respiration, puis exécuter.»

«Ce sont deux clubs bien dirigés ayant fait les ajustements nécessaires et qui sont capables de rebondir après une défaite. Gagner un deuxième match consécutif sera une tâche difficile», a spécifié le défenseur, Torey Krug.