Les Hurricanes forcent la tenue d’un septième match

Première période

1-Was: Brett Connolly (2) (Eller, Burakovsky) 5:06 2-Car: Warren Foegele (4) (Hamilton, Slavin) 10:35 3-Was: Alex Ovechkin (4) (Orlov, Niskanen) 15:12

Punitions: Punition: Dowd (Was) 8:30

Deuxième période

4-Car: Teuvo Teravainen (2) (Aho) 1:56

Punitions: Wilson (Was) 2:36, Williams (Car) 7:58, Niederreiter (Car) 15:24, Orlov (Was) 19:29, Martinook (Car) 19:29

Troisième période

5-Car: Jordan Staal (2) (McGinn, Faulk) 3:51 6-Car: Justin Williams (1) (Pesce, Staal) 11:58 7-Car: Dougie Hamilton (3) (Martinook) FD-16:54

Punitions: Stephenson (Was) 6:15, Ovechkin (Was) (purgée par Brett Connolly) (min. et inc.) 18:52

Tirs au but

Washington 7 - 7 - 11 - 25 Caroline 15 - 9 - 12 - 36

Gardiens:

Was: Braden Holtby (P, 3-3), Car: Petr Mrazek (G, 3-3)

Avantages numériques:

Was: 0 en 2, Car: 0 en 4

Arbitres:

Chris Rooney, Kyle Rehman

Juges de lignes:

Ryan Daisy, Brad Kovachik

ASSISTANCE:

18 913