Nettoyer le mont Royal en famille

Sac-poubelle à la main, Laurence Cournoyer et ses trois enfants ont pris part à la corvée de nettoyage avec une dizaine de personnes lundi au parc du Mont-Royal.

L’aîné des trois enfants de la famille est revenu de l’école jeudi en mentionnant à papa et maman que c’était le Jour de la Terre lundi. «Quand il nous a dit ça, on a décidé de participer à une corvée de nettoyage lundi», explique Laurence Cournoyer.

«Pour moi, c’est le meilleur moyen de conscientiser mes enfants à la protection de l’environnement. C’est beau d’en parler, mais il faut aussi faire sa part», explique la mère de famille. Sacs d’excréments de chien, gobelets de café Tim Horton et cannettes de bière constituaient les principaux déchets recueillis.

Même si la corvée de nettoyage organisée par Huttopia n’a rallié qu’une dizaine de participants au pied du mont Royal, l’entreprise écotouristique se dit satisfaite de cette première édition.

«Il faut comprendre que c’est une action indépendante. On a diffusé l’activité une semaine avant l’événement sur le site du Jour de la Terre», précise le directeur marketing d’Huttopia en Amérique du Nord, Nicolas Lazin.

Même si Huttopia espérait compter sur la présence de 25 à 50 participants, on confirme que l’expérience sera répétée dans le futur.

Le CIUSSS s’associe à la cause

Plus tôt dans la journée, la présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Lynne McVey, a profité du Jour de la Terre pour annoncer la plantation de milliers d’arbres sur différents terrains du CIUSSS au cours des deux prochaines années. «Leur verdissement contribuera indéniablement à un meilleur milieu de vie pour nos patients, clients, résidents, vétérans et leurs familles», indique Mme McVey, dans un communiqué de presse.