Nikolaj Ehlers a joué avec une jambe fracturée

L’attaquant des Jets de Winnipeg Nikolaj Ehlers a mentionné lundi qu’il avait disputé le dernier match de son équipe en dépit d’une fracture de la jambe subie durant la rencontre précédente.

Questionné par les médias au cours du bilan de fin d’année des Jets, Ehlers a révélé la nature de sa blessure survenue jeudi. Ce soir-là, il avait bloqué un tir du défenseur des Blues de St. Louis Colton Parayko avec moins d’une minute à écouler à l’affrontement. Le joueur d’avant avait quitté la patinoire et quelques secondes plus tard, l’adversaire inscrivait le but décisif.

Deux jours plus tard, les Blues ont vaincu Winnipeg 3 à 2 pour gagner sa série de premier tour en six parties. Lors de cette joute, Ehlers a eu droit à un temps de jeu de 9 min 01 s réparties sur neuf séquences.

L’ancien des Mooseheads de Halifax de la Ligue de hockey junior majeur du Québec a été blanchi en six matchs des séries.