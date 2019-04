[PHOTOS] LNH : quatre héros potentiels

Mardi soir, deux des huit séries de premier tour de la Ligue nationale de hockey (LNH) se termineront avec un match ultime. En effet, le duel entre les Maple Leafs de Toronto et les Bruins de Boston et l’affrontement entre les Sharks de San Jose et les Golden Knights de Vegas nécessitent une septième partie. Voici quatre joueurs qui pourraient faire une différence lors de ces matchs cruciaux.

Mark Stone – Golden Knights

Photo AFP

Acquis des Sénateurs d’Ottawa le 25 février, Mark Stone rend de précieux services aux Golden Knights. L’ailier de 26 ans partage le premier rang des pointeurs en séries éliminatoires avec son coéquipier de trio Max Pacioretty. Stone a cependant touché le fond du filet adverse avec plus de régularité, récoltant six réussites en autant de parties.

Brad Marchand – Bruins de Boston

Photo AFP

Si les Bruins viennent à bout des Maple Leafs lors du septième match, Brad Marchand aura certainement son mot à dire. La petite peste a amassé des points dans l’ensemble des victoires des siens lors de cette série. Il a été particulièrement efficace dans les deux derniers gains, avec des récoltes de trois points par matchs. Au total, Marchand a fourni quatre buts et cinq mentions d’aide pour neuf points.

Martin Jones – Sharks de San Jose

Photo AFP

Martin Jones a été horrible lors des trois victoires consécutives de Vegas dans cette série. Le gardien originaire de la Colombie-Britannique a permis 11 buts sur 54 tirs pendant cette séquence. Il a d’ailleurs été retiré lors de deux de ces parties. Depuis, Jones a été sensationnel, réalisant notamment 58 et 30 arrêts pour permettre à son équipe de niveler les chances. Il devra connaître un bon match s’il désire que les Sharks passent au deuxième tour.

Mitchell Marner – Maple Leafs de Toronto

Photo AFP

Pour remporter un match ultime, il faut que tes meilleurs joueurs soient les meilleurs sur la patinoire. Dans le cas des Maple Leafs, ils doivent espérer un réveil de Mitchell Marner. L’attaquant de 21 ans a été blanchi lors des deux dernières parties et il a maintenu un différentiel négatif dans quatre des six matchs contre les Bruins. Avec deux buts lors du premier match, il avait portant été la bougie d’allumage des Torontois. Marner est-il capable de retrouver sa touche quand ça compte le plus?