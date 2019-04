Quatre cascades sublimes à voir au Costa Rica

Facilement accessibles, les cascades d’Uvita attirent les foules. Par chance, on y trouve deux chutes pour se baigner. La première est la plus imposante et la moins achalandée.

La deuxième est beaucoup plus petite et accessible à tous les types de baigneurs. Elle propose une glissade d’eau naturelle et les plus audacieux plongent de son sommet avec une liane.