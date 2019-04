Rapports d’impôts: des services gratuits pour les aînés et les moins fortunés

Une majorité de contribuables s’en remettent à leurs comptables ou à des firmes spécialisées pour leurs rapports d’impôt. Mais les personnes démunies ou âgées bénéficient de services gratuits, ou presque. Ils sont offerts, depuis des années, par divers organismes dans toutes les régions du Québec. C’est d’ailleurs le moment d’en profiter.

Qui donne le service ? Des milliers de bénévoles rattachés à des organismes communautaires (notamment les OSBL, axés vers les personnes vulnérables et les aînés) ou des étudiants en administration vous permettent de faire votre rapport d’impôt et ils vous offrent, au passage, quelques petits conseils stratégiques.

L’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec offrent également depuis des années le Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt (PCBMI), qui permet de localiser un comptoir près de chez soi.

Pour être admissible, votre revenu ne doit pas dépasser un certain seuil, normalement 20 000 $ à 25 000 $ dans les milieux communautaires, 35 000 $ pour une personne seule et 45 000 $ pour un couple selon le PCBMI. Votre situation fiscale devrait être simple, comme un revenu lié à un emploi, une pension, une prestation gouvernementale, un REER, une pension alimentaire, etc. Certains services s’adressant aux aînés acceptent les « clients » à partir de 50 ans, d’autres à 60 ans.

Si vous êtes travailleur autonome, si vous avez des revenus de placement ou d’entreprise, des gains ou des pertes de capital, on refusera probablement votre candidature. Mais chaque service a ses critères. Certains refusent de traiter les cas des personnes ayant fait faillite, qui remplissent les déclarations d’une personne décédée ou les déclarations des années précédentes.

Où ?

Comment trouver le service d’impôt bénévole de votre quartier ? Communiquez avec les organismes suivants (les dates et heures varient selon le service).