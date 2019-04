Steve Williams célèbre la victoire de Tiger Woods au Tournoi des Maîtres

Steve Williams, qui a été le caddie de Tiger Woods de 1999 à 2011, a été soufflé par la récente victoire de son ancien patron au Tournoi des Maîtres.

«Il y a deux ans, il avait dit qu’il n’était pas certain de pouvoir recommencer à jouer au golf de manière compétitive et pour lui de revenir et de gagner un tournoi majeur, c’est une histoire incroyable», a-t-il raconté au réseau ESPN.

De son propre aveu, Williams ne regarde plus le golf à la télévision depuis qu’il a mis un terme à sa carrière de caddie en 2017. Il a toutefois fait une exception pour voir Woods l’emporter au Augusta National, le dimanche 14 avril.

«C’est une réussite qu’il doit à sa volonté, son talent et qui montre de quoi il est fait, a dit Williams. Cela prouve encore une fois à quel point il est un athlète exceptionnel.»

La collaboration entre les deux hommes ne s’est pas terminée dans de très bons termes. Woods a mis fin à leur association car Williams voulait continuer à travailler avec un autre golfeur pendant que son patron se remettait d’une blessure.

Le Néo-Zélandais était aux côtés de Woods pour 13 de ses 15 victoires en tournoi majeur.

«Maintenant que Tiger est de retour et que le record de Jack Nicklaus [18 titres du grand chelem] est possiblement menacé, le sport sera plus dynamique, a-t-il indiqué. Il est le seul à pouvoir donner un élan comme cela au golf.»