Un match crucial pour l’Océanic de Rimouski

En retard 0-2 dans la demi-finale l’opposant aux Huskies de Rouyn-Noranda, l’Océanic de Rimouski tentera de renverser la vapeur en renouant avec ses partisans au Colisée Financière Sun Life pour la première fois en plus de deux semaines, mardi soir. À la veille de ce troisième duel, l’entraîneur Serge Beausoleil s’est servi du passé pour prouver que l’affaire n’est pas nécessairement dans le sac pour les champions de la saison régulière.

Questionné sur le fait que ses joueurs pourraient se retrouver dans une situation encore plus précaire vers 22 h, Beausoleil a joué l’une des cartes fétiches des hommes de hockey en pareilles circonstances. Et comme le destin fait bien les choses, son anecdote implique son vis-à-vis chez les Huskies, Mario Pouliot.

«J’ai vu des 0-3 revenir de l’arrière et le contraire aussi, a-t-il commencé par dire en entrevue téléphonique. Je coachais contre Mario Pouliot dans le midget AAA quand il avait perdu cinq matchs en saison régulière [NDLR : 6 en temps réglementaire, avec Antoine-Girouard en 2007-2008]. On a gagné [en sept matchs] avec Fred Roy, qui était notre capitaine. On a gagné les trois premiers matchs, mais ils ont ramené ça à 3-3. Chaque série est atypique. Cela dit, ce sera un match très important demain [mardi soir].»

Le but décisif dans la victoire de 4-3 des Huskies inscrit avec seulement 40 secondes à jouer lors du match de samedi soir donne un bon argument de vente aux joueurs rimouskois auprès de leurs détracteurs. L’Océanic s’est d’ailleurs sorti indemne de sept jeux de puissance à l’adversaire.

«On est capable de compétitionner, a noté Beausoleil qui enverra de nouveau dans la mêlée le gardien Colten Ellis. Bien franchement, on sait où on est et on sait qui on est. On acquiert de l’expérience chaque fois qu’on touche la glace. Je n’ai que trois joueurs qui on vécu une demi-finale [...] Plus on avance, mieux notre jeu progresse.»

Un retour plus que bienvenu

Les troupiers du Bas-Saint-Laurent n’ont pas chaussé leurs patins sur leur patinoire depuis leur défaite dans le second duel de la série quart de finale contre les Screaming Eagles du Cap-Breton, le 7 avril dernier, une séquence de cinq rencontres (3-2). À la maison, ils ont célébré trois fois en quatre occasions depuis le début de la danse éliminatoire.

«Ça fait longtemps qu’on n’a pas joué chez nous à cause de la formule 2-3-2! Ça va être très important et c’est une autre énergie, a reconnu le gagnant de la coupe du Président en 2015. De jouer devant nos partisans, c’est quelque chose de galvanisant.»

Si le domicile des Huskies est bruyant en séries, la foule du bon vieux Colisée peut aussi se montrer assourdissante et intimidante. Les visiteurs ne s’attendent pas à recevoir beaucoup d’amour.

«C’est difficile de jouer à Rimouski, les fans sont bruyants, un peu comme partout dans la ligue, et c’est un aréna qui a beaucoup de places, a rappelé l’attaquant des Huskies, Raphaël Harvey-Pinard. Il va falloir arriver prêt et jouer de gros matchs.»

En vitesse

À Halifax, Voltigeurs et Mooseheads s’affronteront aussi dans un troisième match mardi soir... En Ontario, les champions du calendrier régulier, les 67’s Ottawa dirigés par André Tourigny, se dirigent allègrement vers la finale alors qu’ils mènent leur série 3-0 contre les Generals d’Oshawa... Dans l’Ouest, la meilleure équipe en saison, les Raiders de Prince Albert, ne bénéficie d’aucun coussin en étant à égalité 1-1 contre Edmonton...