Les ventes de voitures compactes ont baissé de 7% au Canada l’an dernier. Et tout porte à croire que cette chute sera encore plus forte en 2019, en raison de l’abandon de plusieurs modèles. Quelles sont les raisons de cette baisse fulgurante et quels modèles réussiront à garder le cap? Voici 4 choses à savoir sur le marché de la voiture compacte.

1. La principale cause

Dans les dernières années, nous avons vu disparaitre la Dodge Dart, la Buick Verano, la Mitsubishi Lancer et la Ford Focus. Puis, en 2019, nous verrons bientôt s’éteindre la Chevrolet Cruze, la Volt et la Volkswagen Beetle.

Pourquoi ? En grande partie parce que les VUS prennent de plus en plus de place sur le marché, mais aussi parce qu’il est moins profitable de fabriquer ce genre de voitures que des camions et des VUS qu’on vend plus cher.

Le plus bel exemple est la Ford Focus: une voiture qui se vendait très bien à l’échelle nord-américaine, mais qui occupait une usine de Detroit où les coûts de fabrication sont très élevés. Ford a donc choisi de la retirer pour accueillir la camionnette Ranger, ainsi que le futur Ford Bronco.

2. Un créneau qui rétrécit

En 2020, tous les manufacturiers américains auront quitté le segment. Terminé les voitures compactes pour FCA, Ford et GM. Il ne reste plus que 8 constructeurs dans la course. Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Subaru, Toyota, Volkswagen se partagent environ 250 000 ventes.

3. Les modèles les plus populaires

Depuis 21 ans, la Civic est LA voiture la plus populaire au pays. 69 000 unités ont été vendues en 2018, et sa popularité grandit chaque année. Le constructeur met beaucoup d’efforts pour conserver ce titre.

En deuxième place, la Toyota Corolla. Une voiture qui a bonne réputation et qui comme la Civic est assemblée en Ontario. En 2018, 48 000 unités trouvaient preneur.

En troisième place, la Hyundai Elantra. Cette voiture a déjà frôlé le record, dépassant presque les ventes de la Civic. Aujourd’hui, c’est près de 42 000 ventes annuelles.

4. De l’espoir pour l’avenir

En 2019, Mazda débarque avec une toute nouvelle génération. Mazda compte, avec ce modèle, maintenir sa part de marché, en augmentant toutefois sa profitabilité par modèle. Une stratégie logique si l’on considère que plusieurs manufacturiers ont délaissé le marché parce qu’ils n’étaient pas assez lucratifs.