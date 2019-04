QUEVILLON, Huguette, S.S.A



Sr Marie-Aline-BernadetteÀ la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 21 avril 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée soeur Huguette Quevillon, S.S.A. Originaire de Montréal, elle était la fille de feu Albert Quevillon et de feu Aline Brosseau.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, sa soeur Doris, épouse de feu Denis Bonneau, ses quatre enfants Rachel et Luc Vallières, Gilles et Maria Benfeito, Sylvain et Marie Claude Meloche ainsi que Louise Bonneau; son frère Mario et Andrée Léger, son épouse, ses petits neveux et petites-nièces, Amélie, Christopher, William et Julien ainsi que ses arrière-petits-neveux, Brian et Abygaëlle, sa cousine Suzanne Brosseau, son cousin Léo Laurence et de nombreux amis et amies.Elle sera exposée à la :DES SOEURS DE SAINTE-ANNE745, AVENUE ESTHER-BLONDIN, LACHINE (angle 18e Avenue et Provost)le mercredi 24 avril 2019. Le salon funéraire sera ouvert à compter de 10 h. Les funérailles auront lieu le même jour en la chapelle de la Maison mère à 13 h 30. Prière de ne pas envoyer de fleurs.