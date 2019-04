5 adresses où manger les meilleures tartines à Montréal

La grande simplicité à parfois bien meilleur goût, surtout quand vient l’heure de déjeuner.

À Montréal, certains établissements sont passés maîtres dans l’art de créer des tartines délicieuses et sans fla-flas.

Voici donc 5 restaurants où trouver les meilleures tartines en ville.

1. Station W Angus

Le décor à la fois épuré et chaleureux du café Station W de Angus est tout simplement magnifique. En plus, l’établissement vient tout juste de lancer un tout nouveau menu de tartines absolument délicieuses. Les tartines de poire, ricotta maison et miel ou encore les tartines de radis, fromage fouetté et oignon verre vous feront certainement saliver!

124-2600, rue Willam-Tremblay

2. Café Sfouf

Le charmant petit Café Sfouf est une adresse incontournable pour les étudiants et les jeunes mères qui sont nombreux à s’y donner rendez-vous durant leur congé de maternité. Vous y trouverez de délicieux lattés, mais également de nombreuses options de tartines plus savoureuses les unes que les autres.

1250, rue Ontario Est

3. Restaurant Mélisse

Situé à la limite du Vieux-Montréal et de Griffintown, le Restaurant Mélisse est un magnifique endroit où organiser un brunch entre amis. Vous y trouverez un menu tout en fraîcheur et certainement l’une des meilleures tartines de gravlax au saumon de Montréal.

719, rue William

4. Gypsy Kitchen + Bar

Que vous vouliez boire des mimosas à volonté durant le brunch ou que vous préféreriez organiser un souper entre amis une fois le soir venu, ce restaurant au décor à couper le souffle est une adresse à fréquenter peu importe vos envies. On y mange de délicieuses tartines aux poires et ricotta et des toasts aux avocats.

500, rue Rachel Est

5. Le Barley

Spécialisé en céréales et en déjeuner santé, le Barley offre aussi une belle variété de tartines tout simplement savoureuses. C’est l’endroit tout indiqué pour bruncher après une séance de yoga le week-end. Vous pourrez aussi vous commander un délicieux smoothie pour accompagner votre toast.

2613, rue Notre-Dame Ouest

