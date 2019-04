5 styles de chaussures tendance à découvrir

Entre confort et coquetterie, tout est permis cette saison: les années 90 font leur grand retour, et la transparence ainsi que le blanc font partie des indispensables à adopter. Que vous soyez athlétique, urbaine ou encore sophistiquée, trouvez chaussure à votre pied et suivez les plus grandes tendances de l’heure.

La basket rétro est de retour

Si vous vous ennuyez des espadrilles que portaient les Spice Girls ou encore les frères Hanson dans les années 90, ne vous en faites pas, elles font un retour fulgurant ce printemps. L’entreprise Reebok a donc relancé dans sa collection « Classic » le modèle Aztrek 93, avec semelle épaisse, couleurs vibrantes et style rétro. De plus, la chaussure combine l’attitude urbaine des années 90 avec la performance authentique. Hyper confortables, ces baskets peuvent s’agencer parfaitement avec des shorts, des joggers ou un tricot oversize.

*Disponible en spécial à 79,95$ au lieu de 130 $ dans les boutiques Reebok et en ligne sur le www.reebok.ca

Le blanc jusqu’au bout des pieds!

J’ai longtemps trouvé que les souliers blancs étaient un faux-pas pour un style impeccable... Toutefois, sur les grandes passerelles de mode des capitales de la mode, les designers de mode ont désigné le blanc comme la couleur de l’heure. Plusieurs chaînes de magasins, comme Zara, ont donc emboîté le pas ce printemps, et proposent des escarpins, des sandales, des mules ou encore des espadrilles où le blanc brille de mille feux. Jusqu’au bout des orteils, arborez le blanc qui nous transporte en plein cœur de l’été.

*Disponible à prix variables dans les boutiques Zara

La mule est toujours aussi tendance

L’été dernier, les fashionistas ont adopté les fameuses mules, et, cette année, la tendance continue! Chez Winners, j’en ai déniché plusieurs modèles qui valent vraiment le détour. Que ce soit en soulier ou en sandale, avec ou sans talon, on adore la grande variété de cette chaussure qui laisse l’arrière du pied découvert. Ce printemps, optez pour les couleurs vivantes, le faux suède, l’imprimé léopard et les talons imposants, qui peuvent être portés avec un jean cigarette ou un magnifique combiné.

* Dans toutes les boutiques Winners, à prix variables

Le vinyle transparent pour des pieds sexy!

Le transparent! On adore! Pour des pieds sexy, on adopte cette saison la chaussure en vinyle, qui laisse entrevoir votre pédicure fraîchement revigorée. Le soulier en cristal de Cendrillon est remplacé par le plastique et cela donne un style tout aussi chic et élégant! Les boutiques Call It Spring et leur nouvelle campagne « En toute transparence » fait place aux détails transparents, tels que le talon bloc et les larges brides. À noter que les modèles sont totalement véganes!

*Disponible dans les boutiques Call It Spring à partir de 49,99 $ et en ligne au www.callitspring.com

La sandale plate avec bride d’orteils

Pour un confort absolu et pour compléter une tenue décontractée, la sandale plate est définitivement un must à avoir dans sa garde-robe. Dans sa nouvelle collection de sandales, l’entreprise québécoise Aldo dévoile une série de sandales plates avec brides d’orteils et sangles larges. Ces modèles ultra-minimalistes, mais tout de même élégants sont en vogue plus que jamais! Coup de cœur pour la sandale athlétique Dirawa, détaillée au prix doux de 65 dollars.

*Disponibles à prix variables dans les boutiques Aldo et en ligne sur le www.aldoshoes.com