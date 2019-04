VALIQUETTE née TREMBLAY

Pauline



Notre maman chérie vient de fermer ses petits yeux clairs pour toujours. Elle rejoint son grand amour feu Jean-Paul Valiquette (1923-1975) et son compagnon de vie feu Paul-André Marcotte (1920-2016).Sont peinées par son décès ses filles Suzanne et Diane (Jacques Bouffard), ses petits-enfants adorés Fanny et Jérôme, Mathieu (Térésa) et Ariane (Yoan). Les arrière-petits-enfants qui se rappelleront de leur "Mémé Pauline" : Antoine et Adèle Thomas, Alice et Jane et Lyam et Romy.La famille sera présente au :15005, RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682vendredi, le 26 avril de 9h à 11h. Une cérémonie sera célébrée à 11h à la chapelle du complexe.