À quoi ça sert vraiment l’écriture?

Il y a douze ans, mon fils de huit ans, parti avec son père dans un voyage de pêche, n’est jamais revenu. Un bête accident de voiture me l’a volé. Mon mari s’en est tiré avec de nombreuses séquelles et notre couple n’a pas résisté ensuite.

Nos deux autres garçons furent des victimes collatérales, et rendus à 24 et 28 ans, je les vois très peu. De un parce qu’ils m’en veulent encore de les avoir négligés alors que j’étais plongée dans ma peine, et de deux, parce qu’ils ont choisi de privilégier l’avenue empruntée par leur père, soit celle du déni et de la fuite en avant.

Je ne peux pas les blâmer car j’avoue que je n’étais pas facile à supporter après le départ de mon bébé. Je pleurais la moitié du temps, et l’autre moitié, j’étais enragée tellement je trouvais que la vie était injuste. Et c’est certain que c’est plus facile de s’entendre avec un père qui choisit la voie de la facilité pour oublier l’horreur qui a brisé la famille.

Ce matin dans votre Courrier, je me suis attardée à la lettre signée « Un gars soulagé » qui vous disait à quel point, en faisant référence à une lettre qui allait dans le même sens que la sienne, il avait atteint la paix du cœur en écrivant une longue lettre de bêtises à son père qui était décédé en le déshéritant. Selon lui, le fait d’avoir couché sur papier les mauvais sentiments qu’il ressentait envers son paternel, l’avait débarrassé de la rancune qu’il avait envers lui et permis de vivre en paix, même si c’était sans l’argent qui aurait dû lui revenir.

Vous devez bien sentir que je ne suis pas heureuse, même si la mort de mon fils remonte à longtemps. J’en veux à la vie, à mon ex-mari, à mes fils, bref à la terre entière, mais je suis lasse de me sentir ainsi et de le vivre dans l’isolement. Est-ce que vous pensez qu’écrire mon histoire pourrait me servir à moi aussi ?

Une mère inconsolable

Le temps importe peu. Empressez-vous de coucher sur le papier tous vos souvenirs. Les bons comme les mauvais, votre amour de mère envers un enfant disparu trop vite, vos regrets sur ce que ce drame a eu comme conséquences, ainsi que votre colère envers la vie. Se pencher sur le passé pour le sortir de soi est la meilleure façon de se permettre de plonger dans le présent pour réapprendre à vivre.

Rien n’efface la douleur, mais la sortir de soi permet de faire de l’espace pour laisser entrer des parcelles de petits bonheurs au quotidien. Ne laissez plus ce terrible accident continuer à détruire votre vie et donnez-vous la possibilité de renouer avec vos deux autres enfants si longtemps négligés. Car eux non plus ne méritaient pas ça. Jetez aussi un œil à la lettre qui suit la vôtre et qui touche le même sujet. Tout comme je vous conseille d’aller naviguer sur internet pour savoir ce que d’autres utilisateurs de l’écriture en pensent, car ses vertus curatives sont très nombreuses.