Inondations: la réintégration des résidences se poursuit en Beauce

Les riverains de Sainte-Marie, en Beauce, continuent tranquillement à réintégrer leur résidence, en ce mardi matin, malgré des niveaux d’eau encore élevés et des averses prévues dès la nuit prochaine.

Lundi, une minorité des résidents évacués de Sainte-Marie ont pu retrouver leur domicile. Mardi, la municipalité de Beauce a annoncé l’ouverture de plusieurs rues, ce qui a permis à d’autres citoyens de procéder à la réintégration.

Photo Pascal Huot

Le pont de Sainte-Marie demeure fermé toute la journée, et ce, tant qu'il n'aura pas fait l'objet d'une inspection par le ministère des Transports, prévient la Ville.

Par ailleurs, les autres municipalités sinistrées en Beauce se remettent tranquillement des inondations des derniers jours, alors que le niveau de l’eau diminue et que les rues redeviennent accessibles.

Photo Pascal Huot

Plusieurs commerçants de Saint-Joseph procèdent au grand nettoyage et la municipalité a installé à plusieurs gros conteneurs à déchêts.

À Beauceville, les routes locales sont toutes ouvertes sauf l’avenue Lambert, qui était toujours fermée secteur du pont du Bras entre le Rang Sainte-Caroline et le Chemin Doyon.

Photo Pascal Huot

À Scott, la municipalité a procédé à la réouverture de plusieurs routes. Toutefois, la Route Kennedy est encore fermée entre le pont de Scott et l'église et le rang Saint-Étienne, entre Scott et Sainte-Marie, est encore fermé (bris de la chaussée).

Des écoles fermées malgré des signes encourageants

Même si le niveau de la rivière Chaudière, en Beauce, est en baisse, le nombre de sinistrés continue d’augmenter dans cette région et des écoles ont même dû fermer leurs portes, mardi.

À Sainte-Marie, la polyvalente Benoît-Vachon, le centre de formation des Bâtisseurs ainsi que les écoles primaires Monseigneur-Feuiltault, Maribel et l’Éveil étaient fermées en raison de la crue des eaux. À Scott, les élèves de l’école primaire l’Accueil avaient eux aussi congé.

– Avec la collaboration de TVA Nouvelles