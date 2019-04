Blink 182 et Metallica parmi les groupes les plus en vogue... quand vient le temps de créer un mot de passe!

Une étude britannique révèle quels sont les mots de passe les plus populaires des internautes.

Consequence of sound rapporte qu’il s’agirait de la première étude s’interrogeant sur la nature des mots de passes informatiques. Elle a été menée par la firme gouvernementale britannique National Cyber Security Centre (NCSC) conjointement avec le Département du Numérique, de la Culture, des Médias et du Sport.

Les conclusions de l’étude portent à croire que de nombreux internautes choisissent le nom d’un groupe de musique ou d’un personnage de fiction quand vient le temps de créer un mot de passe.

Quelles sont les formations qui remportent la palme des noms les plus utilisés?

Voici le top 5 fourni par le NCSC ainsi que le nombre d’usagers qui ont pris le nom de ces groupes.

Blink-182 avec 285 706

50 Cent avec 191 153

Eminem avec 167 983

Metallica avec 140 841

Slipknot avec 140 833

Comme le précise Consequence of sound, cette recension touche le Royaume-Uni. Mais il y a fort à parier que bien des internautes d’ailleurs dans le monde s’inspirent, eux aussi, de leurs groupes préférés.

C’est pourquoi on invite à la vigilance et les auteurs de l’étude conseillent même à ceux qui reconnaissent leur mot de passe dans le top 5 de le changer dans les plus brefs délais.

Le directeur technique du NCSC Ian Levy prétend même que « personne ne devrait protéger ses données personnelles avec quelque chose à deviner, comme son prénom, son équipe de football locale ou son groupe préféré. »

« L’utilisation de mots de passe difficiles à deviner est une première étape importante et nous recommandons de combiner trois mots aléatoires, mais faciles à retenir », conseille-t-il.

« Faites preuve de créativité et utilisez des mots que vous n’oublierez jamais, afin que personne ne puisse deviner votre mot de passe », a-t-il ajouté.

Pour ceux qui ont beaucoup de temps libres, vous pouvez consulter la liste complète des mots de passe recensés par l’étude. Ne serait-ce que pour voir si des internautes britanniques partagent votre mot de passe.

Quels seraient les mots de passe trop faciles à deviner pour les mélomanes québécois? 3 Accords? Bran Van 3000? Vénus 3?