Ce spacieux condo à 1 200 000$ est situé dans l’une des copropriétés les plus prestigieuses du Vieux-Montréal

Ce ne sont pas les condos de luxe qui manquent dans le Vieux-Montréal.

Mais ce n’est pas non plus donné à tous d’habiter dans un espace luxueux qui, en plus, fait partie de La Caserne, l'une des adresses les plus prestigieuses du Vieux.

Cette copropriété située sur la rue Saint-Paul Ouest a très bonne réputation. L’une des unités est actuellement en vente pour 1 200 000$.

Le condo fait 1 500 pieds carrés de superficie et comprend deux chambres, deux salles de bains et une cuisine digne d’un grand chef avec un immense îlot pour rassembler les amis.

L’espace salon quant à lui bénéficie d'une belle fenestration qui fait entrer beaucoup de lumière dans l’unité.

L’un des murs de la chambre principale étant vitré, cela permet de prolonger la luminosité dans la chambre également si vous le désirez. Sinon, il y a des rideaux pour avoir plus d’intimité.

Ce qui retient surtout l’attention dans cette belle demeure est sans aucun doute les plafonds de bois et les poutres massives qui traversent les pièces.

Le condo est aussi parfaitement situé. Il y a une tonne de restaurants, de cafés, de galeries d’arts et de boutiques à proximité.

Vous pouvez aussi profiter d’une terrasse sur le toit avec une incroyable vue!

