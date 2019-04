Cette magnifique maison entièrement rénovée par La SHED possède une cage d’escalier trop belle

Cette demeure située sur le Plateau-Mont-Royal est sans aucun doute l’une des plus belles réalisations de la firme d’architectes La SHED.

Bien qu’ayant un look épuré et simple, la Maison Chambord possède sa propre personnalité.

C’est entre autres grâce à la cage d’escalier en grillage et à l’intégration de bois naturel que cette maison est moderne tout en ayant du cachet.

Voilà le genre de maison qui fait rêver!

Toutes les infos sur cette maison ici.

Crédit photo: Maxime Brouillet pour La SHED

