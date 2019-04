BROSSARD, Paul-André



À Verdun, le 20 avril, est décédé Paul-André Brossard, à l'âge de 91 ans.Il laisse dans le deuil sa compagne Marielle, ses enfants François (Jocelyne), Mireille (Gervais), Marie-Claire et Louise, ses petits-enfants Linda, Maude, Hugo, Samuel, Jérémie, Joanie et Frédéric, ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il est allé rejoindre sa femme feu Renée et sa fille feu Marie-Andrée.La famille recevra les condoléances le jeudi 25 avril de 13h à 17h et de 18h30 à 21h et vendredi le 26 avril 2019 dès 9h à la :LAURENT THÉRIAULT512, RUE DE L'ÉGLISE, VERDUN514-769-3867Stationnement et rampe d'accès disponiblessuivi d'un service religieux (heure à déterminer) en la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, 4949 ave Verdun, Verdun.Les détails de la cérémonie seront à venir, veuillez vous référez à:obituaries/verdun-qc/paul-andre-brossard-8255790